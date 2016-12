Moedas portuguesas candidatas da Prémio de Melhor Moeda do Ano

Quatro das moedas comemorativas cunhadas pela Imprensa Nacional Casa das Moeda ao longo de 2015 estão nomeadas para os prémios Coin of the Year 2017. Trata-se das peças 'O Fado', '70 Anos da Paz na Europa', 'Colchas de Castelo Branco' e 'Equipa Olímpica de Portugal JO Rio2016 – A Preparação', que são candidatas, respetivamente, nas categorias de: moeda mais artística; melhor moeda contemporânea; melhor moeda de ouro e moeda mais inovadora.

As moedas 'O Fado' e 'Colchas de Castelo Branco' foram recentemente galardoadas com prémios internacionais em Madrid na terceira edição dos Prémios Nexonum. A primeira moeda da série Património Imaterial da Humanidade conquistou o prémio Melhor Moeda Comemorativa de 2015 e a moeda 'Colchas de Castelo Branco', da série Etnografia Portuguesa, foi distinguida como Melhor Moeda de Ouro de 2015.

Também na 10.ª edição do Coin Constellation, que teve lugar em Moscovo em Setembro (por ocasião da VII Conferência e Exposição Internacional COINS – 2016), a moeda 'Colchas de Castelo Branco' foi eleita a melhor moeda de prata do ano 2015.

Os exemplares nomeados serão apreciados por um painel internacional de juízes que vai decidir as moedas vencedoras nas dez categorias a concurso. Entre elas, aquela que será a Moeda do Ano (Coin of the Year).

Os prémios Coin of the Year distinguem o que de melhor se faz no Mundo ao nível do design, da temática e do marketing de moedas e deverão ser anunciados em fevereiro de 2017 durante a World Money Fair, em Berlim, pela Krause Publications.



MOEDAS TRANSPARENTES OBTÊM PRÉMIO INOVAÇÃO

O Prémio Inovação lançado pela Imprensa Nacional Casa do Moeda em junho do corrente ano premiou recentemente três projetos inovadores.

A equipa coordenada pela investigadora Elvira Fortunato, da Universidade Nova de Lisboa, foi a vencedora do Prémio Inovação INCM, garantindo o financiamento do projeto ‘Papel Secreto – Uma Abordagem Inovadora e de Baixo Custo’.

O projeto tem como objetivo desenvolver sistemas eletrónicos utilizando a tecnologia embebida e implementada em papel, visando o aumento da rastreabilidade e segurança de documentos, designadamente documentos de identificação e de viagem, entre outros, um projecto que vem ao encontro dos desígnios da INCM.

Outra ideia que verá o seu desenvolvimento financiado é a ‘cunhagem de moedas total ou parcialmente transparentes’, apresentada por Paulo Martins, do Instituto de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico.

O júri decidiu ainda atribuir uma menção honrosa à ideia ‘Diminuição da Colonização Bacteriana em Moeda Metálica’, da equipa dos investigadores Carla Carvalho, do Instituto de Bioengenharia e Biociências do Instituto Superior Técnico.

