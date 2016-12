Morreu guitarrista açoriano José Pracana

Segundo a página online do Museu do Fado, José Pracana iniciou, em 1964, a sua carreira como guitarrista amador, tendo acompanhado assiduamente os fadistas Alfredo Marceneiro, Vicente da Câmara, Carlos Zel, entre outros.Carlos Melo Bento, que se mostrou surpreendido com a morte do amigo, confessou que José Pracana já estava debilitado há algum tempo, mas mantinha-se "uma pessoa muito interessada, culta e atenta"."O Pracana era um grande admirador de Amália Rodrigues, com quem tocou, e parece-me que ela também gostava muito dele", referiu Carlos Melo Bento, lamentando que o país tenha perdido um homem com uma "enorme cultura sobre o fado".Entre 1969 e 1972, José Pracana dirigiu o "Arreda", em Cascais, um projeto que abandonou para ingressar na TAP.Atuou dentro e fora do país inúmeras vezes e participou em vários programas televisivos.José Pracana foi autor de programas alusivos ao fado para a RTP, entre eles "Vamos aos Fados", em 1976, e "Silêncio que se vai contar o Fado", em 1992.Em 2005 recebeu o prémio Amália Rodrigues na categoria de Fado Amador.