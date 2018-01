Morreu Mark E. Smith, líder dos The Fall

Vocalista da banda britânica tinha 60 anos.

20:44

Mark E. Smith, líder da banda britânica The Fall, morreu esta quarta-feira, aos 60 anos.

A notícia foi confirmada pela agente da banda, Pam Van Dammed, através de um comunicado.

"É com profundo pesar que anunciamos a morte de Mark E. Smith. Morreu esta manhã em casa. Uma declaração mais detalhada será divulgada nos próximos dias. Enquanto isso, a família de Pam&Mark solicita privacidade neste momento triste", lê-se no documento.



Ainda não há informações sobre as causas da morte do músico nem quando se irá realizar as cerimónias funébres.

Recorde-se que os The Fall, formados em 1976, foram das bandas mais importantes do movimento pós-punk britânico. Apesar já não ter a sua formação original, Mark E. Smith nunca saiu da banda que continuava no ativo.

Os The Fall passaram várias vezes por Portugal. Em novembro de 2017, cancelaram um concerto, agendado para o Hard Club do Porto, por "motivos de saúde". Também o ano passado, cancelaram a tournée pelos EUA para Mark ser hospitalizado. De acordo com a banda, o músico tinha problemas na boca, garganta e sistema respiratório.