Noite Branca anima bairros de Lisboa

Em vários bairros de Lisboa há festa garantida com música, arte e lojas abertas à noite.

08:38

É já esta sexta-feira, entre as 19h00 e a meia-noite, que Lisboa é palco de uma das noites mais badaladas do ano.



Em vários pontos da cidade [praça Luís de Camões, Campo de Ourique, Alvalade, Benfica e jardim do Príncipe Real] a animação está garantida e haverá música, lojas abertas pela noite fora, arte e muito mais. A primeira edição da Noite Branca de Lisboa promete ser um sucesso com as ruas da cidade a encherem-se para celebrar o verão.



Uma excelente oportunidade para assistir a boa música, fazer compras e conhecer um pouco melhor alguns dos bairros mais emblemáticos de Lisboa. E não se esqueça de que o branco é o mote para esta noite de festa!