Nota de dez mil escudos pode ser trocada até ao fim do ano

A maior nota em escudos – tanto em valor (10 mil escudos), como em dimensão (178x75 mm) – só vai continuar a poder ser trocada por euros nos balcões do Banco de Portugal (BdP) até ao fim de dezembro.

Há várias notas emitidas pelo BdP que ainda podem ser trocadas nas respectivas agências, 20 anos após a retirada de circulação. É o caso das notas com os valores de: mil escudos; dois mil escudos; cinco mil escudos e dez mil escudos.

A nota de mil escudos, chapa 12, que reproduz Teófilo Braga, entrou em circulação a 4 de agosto de 1988, circulou menos de dez anos, e foi retirada a 31 de dezembro de 1997. A nota de dois mil escudos, chapa 1, com a efígie de Bartolomeu Dias circulou entre 23 de outubro de 1991 e 31 de dezembro de 1997, enquanto a nota de cinco mil escudos, chapa 2 e 2A, ambas a reproduzir Antero de Quental, começaram a circular em datas diferentes. A primeira começou a circular a 28 de setembro de 1987 e a segunda a 30 de março de 1989. Foram retiradas de circulação a 31 de dezembro de 1997.

Finalmente, a nota de dez mil escudos, chapa 1, que reproduz o médico e prémio Nobel da Medicina Egas Moniz, foi emitida em três datas distintas, a última das quais em 1991. Foi retirada em 31 de dezembro de 1997.

Até abril de 2018 poderá ser trocada, também, a penúltima nota de 500 escudos, chapa 12, que reproduz Mouzinho da Silveira e que foi retirada de circulação a 30 de abril de 1998.

Já as restantes cinco notas de 500, 1000, 2000, 5000 e 10 dez mil escudos poderão trocadas até 28 de fevereiro de 2022, porque foram substituídas pela entrada das notas de euros no início de 2002.

Dos dezanove países que fazem parte da Zona Euro, em cinco deles – Alemanha, Áustria, Estónia, Irlanda Letónia e Lituânia –, as moedas e notas usadas antes da entrada na moeda única não têm prazo definido para a troca pela moeda corrente. Também na Bélgica, Eslováquia, Eslovénia e no Luxemburgo não há prazo limite para a troca de notas. Já na nossa vizinha Espanha as moedas e notas em pesetas podem ser trocadas até final de 2020.

Por último, Malta limitou a troca das notas ao final do próximo ano, enquanto a Holanda recebe as notas de florins até final de 2032.

Nos restantes países (Finlândia, França, Grécia e Itália) as antigas notas e moedas já não são aceites para troca (os markka, francos, dracmas e liras, respetivamente).

