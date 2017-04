Palácio de Queluz vai ficar com azul caiado

O espaço, que serviu de refúgio à enlouquecida D. Maria I, foi classificado como Monumento Nacional em 1910.



Fonte do gabinete de comunicação daquela instituição refere ainda que "os materiais aplicados durante a intervenção de recuperação destas fachadas foram selecionados tendo em conta rigorosos critérios de compatibilidade e respeito pela autenticidade dos materiais originais existentes", pelo que o aspeto final será tão próximo quanto possível do aspeto que o edifício teria no século XVIII, quando foi construído.O espaço, que serviu de refúgio à enlouquecida D. Maria I, foi classificado como Monumento Nacional em 1910.

Nem todos os visitantes do Palácio de Queluz têm apreciado o trabalho de recuperação do espaço realizado nos últimos anos pela Parques de Sintra – Monte da Lua.A empresa, que gere os parques e monumentos da Paisagem Cultural de Sintra e que é responsável pelo Palácio desde 2012, apostou na recuperação da fachada tal como era originalmente – azul – mas as queixas têm-se feito ouvir. O palácio está com um "ar manchado", não homogéneo. Como se tivesse levado uma só demão.A resposta da Parques de Sintra às críticas é liminar: "As fachadas do Palácio Nacional de Queluz foram caiadas e não pintadas, e numa caiação os resultados são heterogéneos."