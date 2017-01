Relembrar a obra de José Afonso

"O mais importante é o reconhecimento da vida e obra de José Afonso", diz Francisco Fanhais, presidente da AJA e companheiro de estrada do cantor. "As influências e as experiências que teve ao longo da vida quase fazem dele o fundador da ‘world music’ em Portugal".



Em lançamento também vão estar obras esgotadas há anos. ‘Galiza a José Afonso’, concerto de homenagem registado em vinil em agosto de 1985, é agora reeditado em CD, enquanto em livro será relançado ‘Escritas de Maio’, de Miguel Gouveia."O mais importante é o reconhecimento da vida e obra de José Afonso", diz Francisco Fanhais, presidente da AJA e companheiro de estrada do cantor. "As influências e as experiências que teve ao longo da vida quase fazem dele o fundador da ‘world music’ em Portugal".Também Adriano Correia de Oliveira, intérprete da canção de Coimbra e cantor de intervenção, será celebrado. Mais concretamente a 14 de abril na Casa da Cultura de Setúbal, cinco dias após a comemoração dos 75 anos do seu nascimento.

Concertos, peças de teatro, tertúlias e exposições vão recordar em 2017 o autor de ‘Grândola, Vila Morena’, desaparecido a 23 de fevereiro de 1987. Sob o lema ‘30 Anos – Insisto Não Ser Tristeza’, o programa apresentado pela Associação José Afonso (AJA) compreende dezenas de eventos espalhados por todo o País.Braga, Porto, Aveiro, Abrantes, Santarém, Vila Franca de Xira, Lisboa, Seixal, Almada, Setúbal, Santiago do Cacém, Évora e Faro são as cidades onde irão decorrer os eventos.A homenagem arranca a 26 de janeiro, na sede da AJA em Lisboa, com um concerto de cravo de Joana Bagulho. ‘Desta Canção que Apeteço’, exposição que destaca a discografia do cantor, estreia a 3 de fevereiro em Évora antes de percorrer o País.