Restaurante do chef Ljubomir eleito o melhor do mundo

A revista 'Monocle' distinguiu o espaço do chef Stanisic.

O restaurante Bistro 100 Maneiras, situado no Bairro Alto, em Lisboa, foi distinguido pela revista britânica Monocle como o melhor restaurante do Mundo em 2017.



O espaço do Chef Ljubomir Stanisic obteve a distinção que se destina a "restaurantes de bairro, funcionários sorridentes e serviço simples".



Da lista constam restaurantes de todos os cantos do mundo, na qual preside o espaço português.



O chef reagiu à nomeação de forma efusiva, através da sua página de Facebook.











Ljubomir Stanisic, nascido em 1978, é um chef de cozinha natural da antiga Jugoslávia, radicado em Portugal desde 1997.

Recebeu, entre outros prémios:



- "Chefe de Cozinha do Ano";

- "Restaurante Revelação do Ano 2004";

- "Medalha de Mérito Empresarial e Desenvolvimento da Cultura e Turismo 2007" atribuída pela Câmara Municipal de Cascais;

- "Melhor Restaurante de Cozinha Contemporânea 2007" atribuído pela Revista Veja.