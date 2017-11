Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP não revela custos do festival Eurovisão

Presidente da televisão pública afirma que negociações ainda estão a decorrer.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

A RTP não revela o investimento que irá fazer no 63º Festival Eurovisão da Canção, por ainda estar em negociações com os parceiros. O certame terá a final a 12 de maio de 2018 na Altice Arena, em Lisboa, com as meias-finais a realizarem-se nos dias 8 e 10 do mesmo mês.



"Vai ser o festival mais económico dos últimos dez anos, mas com um alto nível de sofisticação", afirmou o presidente da RTP, ontem na apresentação do certame. "Queremos um registo simples e autêntico, como fez Salvador Sobral", acrescentou Gonçalo Reis, que assegurou que a versão portuguesa terá um investimento inferior a 23 milhões de euros, o valor que corresponde à edição mais barata da Eurovisão na última década. Já a mais dispendiosa chegou aos 36 milhões de euros.



A câmara e o Turismo de Lisboa, no entanto, já revelaram que irão financiar o evento em 5 milhões de euros. A verba, que irá cobrir a logística e o aluguer dos espaços, virá do Fundo de Desenvolvimento Turístico (taxa turística). O Turismo de Portugal é o outro parceiro, embora não tenham sido indicado valores.



‘All Aboard’ (Todos a Bordo) é o lema condutor do festival. A organização conta receber mais de mil pessoas dos 42 países participantes e 1 500 jornalistas. São ainda esperados cerca de 30 mil fãs.



Outros eventos irão acontecer em paralelo. O Terreiro do Paço irá transfigurar-se no Eurovision Village, uma discoteca a céu aberto que terá um ecrã gigante para o público seguir as semifinais e a final. Preços e condições das entradas para o público serão conhecidos no final do mês.