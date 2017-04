Paula Fernandes só espera ter tempo suficiente para passear por outras cidades portuguesas que ainda não conseguiu visitar, para além de Lisboa e do Porto. "E vou fazer questão de comer um prato de bacalhau acompanhado por um bom vinho", afirma em tom divertido.



E o que terá sentido quando recebeu o Grammy Latino, para o qual esteve nomeada em sucessivas edições? "Foi uma conquista emocionante, uma das maiores da minha vida", destaca a artista sem esconder o orgulho do que conseguiu. "Só espero que seja o primeiro de muitos prémios." É verdade que o registo musical em que se move é agora mais universal do que nunca, mas não esqueceu as suas origens. "Eu e a minha equipa tivemos o cuidado de preservar as raízes da música sertaneja."

"Saio sempre de Portugal com vontade de voltar." É uma Paula Fernandes bem divertida que confirma ao ‘Êxito’ a paixão que tem pelo nosso país, no lançamento dos concertos para Lisboa e Algarve. A artista brasileira atua quinta-feira, às 21h30, no Coliseu dos Recreios e no Portimão Arena no dia seguinte, à mesma hora.Ainda a saborear o Grammy Latino que premiou em 2016 ‘Amanhecer’ como Melhor Álbum de Música Sertaneja, ambos os espetáculos não deverão ser muito diferentes da versão ao vivo editada em DVD no final do ano passado. "Considero este espetáculo incrível", afirma a cantora. "E, como já conheço o gosto musical dos portugueses, é lógico que não vão faltar os sucessos que eles tão bem conhecem."A participação de convidados-surpresa em ambas as atuações está igualmente prevista, embora não adiante muitos pormenores. Recorde-se que Paula Fernandes gravou em dueto com Mickael Carreira a canção ‘Eu sem Você’ e com Anselmo Ralph o tema ‘Pássaro de Fogo’. "Seria muito interessante se pudéssemos interpretar juntos as duas canções, como já antes aconteceu, e acredito que isso possa voltar a acontecer", explica Paula Fernandes em tom quase confidencial.