Sobrevivente de cancro da mama eleita 'Miss T-shirt molhada'

Concurso ocorreu no âmbito da 36ª Concentração Motard, em Faro.

18:04

Maria João Lopes, sobrevivente a um cancro na mama, foi eleita 'Miss T-shirt molhada', no âmbito da 36ª Concentração Motard que decorre em Faro, de 20 a 23 de julho.



A notícia foi divulgada na página oficial de Facebook do Moto Clube de Faro e já obteve mais de dois mil gostos.







As palavras "respeito" e "coragem" são as mais repetidas nos comentários à publicação.