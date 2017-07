Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Toiros exigentes”

Faltam três dias para a Grande Corrida do Correio da Manhã no Campo Pequeno.

08:25

A três dias da corrida do Correio da Manhã, na Praça do Campo Pequeno, em Lisboa, João Grave fala da responsabilidade acrescida. "É uma honra e um prazer enorme estar na alternativa do Luís Rouxinol Jr.", diz o cabo do grupo de forcados amadores de Santarém.



Sobre a ganadaria, João Grave mostra-se confiante. "A expectativa é alta. São toiros sérios e exigentes, o que para nós serve de motivação. O nosso objetivo é pegar toiros com arte", garante.



António Ribeiro Telles, Luís Rouxinol, Manuel Ribeiro Telles Bastos e Luís Rouxinol Jr. integram o cartel. Forcados de Santarém e Coruche pegam toiros Murteira Grave.