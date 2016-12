Paulo Paiva dos Santos volta atrás na decisão de se candidatar ao Sporting

A acompanhar o comunicado, Paulo Paiva dos Santos colocou uma fotografia do seu cartão de sócio dos 'leões', sendo associado desde 1977.



"Face ao atual momento que vive o 'nosso' Sporting, informo oficialmente que serei candidato às eleições presidências do Sporting Clube de Portugal, 2017", escreveu, na altura, em comunicado.A acompanhar o comunicado, Paulo Paiva dos Santos colocou uma fotografia do seu cartão de sócio dos 'leões', sendo associado desde 1977.

O que achou desta notícia?







56.3% Muito insatisfeito

56.3%





43.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







56.3% Muito insatisfeito

56.3%





43.7% Muito satisfeito Outras 16 pessoas também já deram o seu contributo pub

O empresário Paulo Paiva dos Santos disse esta segunda-feira, em declarações à Antena 1, que afinal não será candidato à presidência do Sporting, depois de ter anunciado no domingo que ia apresentar-se às eleições do próximo ano.De acordo com a rádio, o fundador da farmacêutica Generis não quis, para já, revelar porque desistiu da candidatura, tendo a agência Lusa tentado contatar Paiva dos Santos, mas sem sucesso.No domingo, o empresário tinha anunciado a candidatura momentos depois da derrota do Sporting com o Sporting de Braga, por 1-0, na 14.ª jornada da I Liga de futebol, que deixou os 'leões' a oito pontos do líder Benfica.