Águias exigem 40 milhões de euros por Cervi

Abordagens pelo extremo esbarram nas exigências das águias, que querem segurá-lo, pelo menos, até ao final da próxima época.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 08:51

O Benfica já definiu um preço mínimo para negociar Cervi: 40 milhões de euros, apurou o CM. O extremo de 23 anos está a atravessar um dos melhores momentos desde que chegou à Luz, em 2016, e já coleciona vários clubes interessados, mas os encarnados querem segurá-lo, pelo menos, até ao final da próxima época.



Ao clube da Luz ainda não chegou qualquer proposta concreta, mas as abordagens de vários clubes europeus aumentam à medida que o argentino se tem destacado na equipa orientada por Rui Vitória. Nesse sentido, os responsáveis das águias já fizeram saber que só aceitam negociar o jovem a partir dos 40 milhões de euros.



Um valor elevado que se explica com o papel de jogador nuclear que o argentino tem assumido na série positiva que o Benfica atravessa - nos últimos cinco jogos, somou três assistências e marcou dois golos.



As boas exibições de Cervi não passam despercebidas ao selecionador argentino. Jorge Sampaoli tem vindo a observar o extremo com vista ao Mundial, pelo que uma eventual presença na Rússia fará aumentar a sua cotação no mercado.



Os encarnados estão conscientes dessa possibilidade, por isso, poderão aproveitar a visibilidade da competição como um trunfo negocial, pedindo não 40, mas 60 milhões de euros (a cláusula de rescisão) aos clubes que quiserem levar Cervi.