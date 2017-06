Águias garantem Makaridze

O titular da baliza da Geórgia foi decisivo na conquista da Taça da Liga para o Moreirense. O jogador tem 1, 93 m e 88 quilos e tem mais um ano de contrato com os minhotos. Começou no Dinamo Tbilisi, depois Le Mans, passou pelo Doxa antes de assinar pelo Feirense, onde alinhou duas épocas. Em 2016 assinou pelo Moreirense.

Giorgi Makaridze vai assinar contrato com o Benfica nos próximos dias. O jogador georgiano do Moreirense estava na mira dos encarnados há algumas semanas, apurou oA boa temporada do guarda-redes na equipa de Moreira de Cónegos despertou o interesse do Benfica, mas ainda não é certa a sua presença no plantel da próxima temporada.A saída de Ederson para o Manchester City e a incerteza quanto à manutenção do veterano Paulo Lopes (38 anos) no plantel às ordens de Rui Vitória deverá ditar o futuro próximo do jogador de 27 anos. Para já e uma vez que o Benfica ainda não assegurou as contratações nem de André Moreira (Atl. Madrid) nem de Joel Pereira (Man. United), a presença de Makaridze na equipa tetracampeã ainda não está descartada. Contudo, a hipótese do jogador ser contratado e emprestado é, para já, a mais forte.