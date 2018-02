Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alex Telles sofre entorse no joelho esquerdo

Jogador do FC Porto é reavaliado na quinta-feira.

Por Lusa | 20:22

O lateral esquerdo do FC Porto Alex Telles fez esta quarta-feira uma entorse no joelho esquerdo que o obrigou a ser substituído no triunfo por 3-1 na visita ao Estoril-Praia e será reavaliado quinta-feira.



A confirmação foi dada pelo FC Porto através do seu site no qual acrescenta que "Corona, por sua vez, fez uma pequena fratura num dedo da mão esquerda".



Alex Telles é o jogador com mais assistências para golo na I Liga de futebol.



Os 'dragões' não devem contar com qualquer dos futebolistas domingo na visita ao Portimonense, no desafio da 24.ª jornada da Liga.



Após o jogo, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu que a lesão que obrigou à substituição do futebolista Alex Telles deveria ser grave.



"Sobre o Alex Telles, as notícias não parecem muito favoráveis. Vamos esperar. Ele vai fazer os exames, tal como o Corona, que teve um problema na mão. Vamos ver com calma e falaremos quinta-feira", disse o técnico, em declarações à SportTV.



Sérgio Conceição congratulou-se com a conquista dos três pontos, mas entende que "nesse sentido, o jogo custou caro".



"Talvez tenhamos perdido hoje dois elementos do grupo, mas aqui continuamos", desabafou.



Alex Telles, que marcou, de livre, o empate, aos 53 minutos, seria substituído por Diogo Dalot aos 58 minutos e Corona por Hernâni aos 77.



O FC Porto completou hoje a segunda parte do desafio que foi interrompido a 15 de janeiro, ao intervalo, devido a problemas estruturais numa bancada do António Coimbra da Mota, numa altura em que os 'canarinhos' venciam por 1-0, com um golo de Eduardo Teixeira, aos 17 minutos.



Com este triunfo, os 'dragões' cimentaram a liderança da I Liga, passando agora a ter 61 pontos, mais cinco do que Benfica e Sporting, enquanto o Estoril Praia é 16.º e primeiro conjunto acima da zona de despromoção, com 21.