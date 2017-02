Árbitros sem observadores

A não nomeação de observadores para jogos oficiais é invulgar, pelo que a situação gerou polémica entre vários clubes da Liga principal.



Setúbal (derrota das águias por 1-0 na Liga). Samaris acabou por não jogar devido a opção de Rui Vitória, enquanto Pizzi foi titular e acabou por sair tocado da partida, evidenciando dificuldades até para caminhar.

Os jogos das meias-finais da Taça da Liga não contaram com a presença de observadores dos árbitros, apurou o Correio da Manhã.A final four da competição, que foi disputada no Algarve, na passada semana, e ganha pelo Moreirense, contou com uma equipa de arbitragem de seis elementos (os quatro habituais mais os árbitros de baliza), situação que terá levado o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol a não nomear observadores para esses jogos.Esta situação pode ter criado alguma displicência nas equipas de arbitragem, que sabiam que o seu desempenho durante as partidas não seria alvo de avaliação.Os casos de arbitragem mais polémicos surgiram precisamente no embate entre o Moreirense e o Benfica, com o triunfo a sorrir aos minhotos por 3-1. Nesse jogo foram perdoadas as expulsões de Samaris (duplo amarelo) e de Pizzi, com uma entrada violenta a merecer um cartão vermelho, em vez do amarelo mostrado por Tiago Martins (Lisboa). Os castigos aplicados na Taça da Liga teriam de ser cumpridos na Liga, pelo que o Benfica não poderia contar com os dois jogadores na partida de segunda-feira frente ao V.