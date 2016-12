Bruno de Carvalho recandidata-se à presidência do Sporting

Bruno de Carvalho anunciou esta quinta-feira que vai recandidatar-se à presidência do Sporting, nas eleições marcadas para 4 de março de 2017."Após observar também a candidatura que já se apresentou [Pedro Madeira Rodrigues] e as movimentações com vista a outros possíveis projetos, e ouvindo nos últimos dias as palavras de incentivo de milhares de Sócios e Adeptos que decidi manter a intenção - que, diga-se, em nenhum momento neguei - de me recandidatar a um novo mandato como Presidente do Sporting Clube de Portugal", informou Bruno de Carvalho na sua página pessoal no Facebook.Numa extensa nota, o presidente do Sporting diz que "muito há ainda por fazer", pelo que "neste tempo de reflexão", foi capaz de "identificar não apenas o que correu bem" mas também aquilo que foi feito "menos bem e que carece, naturalmente, de ser melhorado".





Pedro Madeira Rodrigues é o outro candidato que, até ao momento, avançou para estas eleições.

