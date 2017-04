Canelas no mapa do futebol mundial

Vídeo mostra jogador do Canelas a agredir árbitro





Brasil, Inglaterra, França e Argentina destacaram mais um ato da equipa dos arredores do Porto que aguarda agora pelas decisões do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol do Porto.



Para já, uma decisão: os árbitros vão boicotar os jogos da equipa (o próximo é amanhã na Maia) que é composta por um grande número de elementos da claque portista e que têm ficha na PSP.



Canelas e o clube da terra, com o mesmo nome, saltou na passada semana para a ribalta do futebol mundial pelos piores motivos: violência no futebol.Um pouco por todo o lado, a equipa cujo capitão é Fernando Madureira (chefe da claque do FC Porto, Super Dragões conhecido por ‘Macaco’) foi apelidada como a mais "agressiva" e "violenta do mundo". Os antecedentes da equipa de Gaia já tinham merecido referências negativas dado o clima de intimidação e ameaças que levaram várias equipas a recusarem enfrentar o Canelas. Nos últimos dias, agressão a um árbitro piorou tudo.Corria o minuto dois do Rio-Tinto - Canelas em jogo do acesso à subida ao Campeonato de Portugal , quando o árbitro José Rodrigues puxou do vermelho para expulsar Marco Gonçalves, que instantes antes tinha agredido um adversário. Ato continuo, o ‘vice’ do ‘Macaco’ na claque desferiu uma violenta joelhada na cabeça do árbitro, que fraturou o nariz em três sítios.