Coentrão não foge aos Leões

O reencontro com Jorge Jesus é outro dos motivos que agradam a Fábio Coentrão. Foi no Benfica de 2009 a 2011, que o defesa conheceu o ponto alto da carreira que lhe valeu a transferência para o Real Madrid por 30 milhões de euros.



Depois, nunca justificou nos merengues o valor pago pela sua contratação.



Contudo, antes de assinar pelas águias, em 2007, o jogador manifestou diversas vezes ser adepto do Sporting.O reencontro com Jorge Jesus é outro dos motivos que agradam a Fábio Coentrão. Foi no Benfica de 2009 a 2011, que o defesa conheceu o ponto alto da carreira que lhe valeu a transferência para o Real Madrid por 30 milhões de euros.Depois, nunca justificou nos merengues o valor pago pela sua contratação.

O que achou desta notícia?







62.5% Muito insatisfeito

62.5% 12.5%

12.5%



25% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







62.5% Muito insatisfeito

62.5% 12.5%

12.5%



25% Muito satisfeito pub

Fábio Coentrão vai mesmo ser jogador do Sporting na próxima temporada. Depois de alguns avanços e recuos nas últimas semanas, o jogador, que tem vínculo com o Real Madrid, deve jogar, na próxima temporada, de leão ao peito, apurou oO lateral-esquerdo chega por empréstimo dos merengues, com a equipa espanhola a pagar parte significativa dos 3,5 milhões de euros anuais do ordenado do jogador.O esquerdino vê com bons olhos o regresso a Portugal para relançar a carreira e ser opção para Fernando Santos para o Mundial do próximo ano, na Rússia, caso Portugal consiga o apuramento. Assim que se soube do interesse dos leões em Fábio Coentrão (29 anos), alguns sites de adeptos leoninos mostraram o seu desagrado dado o seu passado no Benfica.