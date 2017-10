Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Federação gasta 20 mil euros em avião

Equipa das quinas desloca-se para Andorra numa aeronave da Força Aérea Portuguesa.

Por Mário Morgado Ribeiro e Sérgio A. Vitorino | 05.10.17

O avião da Força Aérea Portuguesa em que a seleção nacional se vai deslocar para Andorra (ida e volta) custa à Federação Portuguesa de Futebol cerca de 20 mil euros. A equipa das quinas parte amanhã às 13h30 do aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa.



Portugal viaja pela primeira vez num avião militar (EADS C-295M), que será adaptado para a ocasião, com a finalidade de melhorar o conforto dos craques portugueses na viagem para o principado, onde a equipa das quinas defronta a seleção local no sábado, em jogo do Grupo B de apuramento para o Mundial de 2018 (19h45).



As contas são simples: 2500 euros por hora pelo uso do avião (cerca de 3 horas de ida e outras tantas de volta), perfazendo um total de 15 mil euros. Os restantes 5 mil prendem-se com taxas de aeroporto e o parqueamento do aparelho no pequeno aeródromo em Andorra, que não tem capacidade para receber aviões comerciais. Incluído no valor estão também as horas em terra dos militares a preparar a aeronave, disse ao CM fonte militar.



O plano inicial era voar até Barcelona (cerca de 1h45) e depois viajar até Andorra de autocarro (perto de 3 horas), um percurso aproximado de 5 horas. O trajeto lançou o alerta. Não pela ida, mas pelo regresso a Lisboa.



Isto porque a seleção nacional tem apenas três dias de descanso entre o jogo deste sábado e o da próxima terça-feira contra a Suíça, no Estádio da Luz, que vai decidir o acesso direto para o Mundial de 2018: lusos ou helvéticos.



PORMENORES

Viagem do restante staff

O restante staff técnico da seleção nacional vai viajar para Andorra num pequeno avião.



"Amarelos estúpidos"

"É preciso não levar amarelos estúpidos", disse José Fonte. Seis atletas da Seleção estão à bica para o jogo com a Suíça.



Treino no domingo

A seleção nacional chega de Andorra no domingo de manhã e treina à tarde na Luz.