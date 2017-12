Marcelo entre os arguidos no escândalo de corrupção do Rio Ave

Defesa-central é cobiçado pelo Sporting.

Marcelo, defesa-central brasileiro de 28 anos que estará perto de reforçar o Sporting, é um dos quatro jogadores do Rio Ave que foram constituídos arguidos por suspeitas de terem sido pagos para perder um jogo, apurou o Correio da Manhã.

A investigação da Polícia Judiciária do Porto dura há cerca de um ano. Em causa está o Feirense-Rio Ave (2-1) da 20ª jornada do campeonato na última época.



Na altura, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa suspendeu as apostas do encontro no ‘Placard’.



A decisão foi justificada com o "volume atípico de apostas registado e o risco financeiro envolvido".