Marco Gonçalves é vice de "Macaco" e anti-Benfica

Marco Gonçalves (34 anos) é adepto do FC Porto, membro da claque Super Dragões e braço-direito do chefe da claque, Fernando Madureira, mais conhecido por ‘Macaco’.Também nos relvados, o agora ex-avançado do Canelas faz dupla com Madureira. Nas redes socais, o ‘Orelhas’ (como também é conhecido) faz questão de mostrar o apoio incansável ao FC Porto chegando mesmo a atingir níveis elevados de anti-benfiquismo em várias publicações ofensivas e cujo destinatário é o clube da Luz.O culturismo (musculação) é outra das paixões de Marco Gonçalves, que faz questão de o mostrar através de várias fotos cujo foco principal é o corpo musculado que tem. O ‘vice’ de Fernando Madureira esteve no sábado no Estádio da Luz para assistir ao clássico entre Benfica e FC Porto. Marco Gonçalves é casado e tem 2 filhos menores.