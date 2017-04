Paulo Pereira Cristovão opõe-se à decisão do Tribunal da Relação de Lisboa

Na impugnação enviada ao TRL, assinada pelos advogados Rui Costa e Paulo Farinha Alves, é dito que tal decisão "colide (ilegal e) frontalmente" com o que determina o legislador: "Declarada a incompetência do tribunal, o processo é remetido para o tribunal competente"."Ao invés do determinado pelo legislador, pelo acórdão impugnado, pasme-se, o processo é remetido para o tribunal acabado de se julgar incompetente", frisa o requerimento.Os juízes desembargadores Vasco Freitas e Rui Gonçalves alegam no acórdão do TRL que só devolvendo os autos ao TCIC para que seja este a decidir qual o tribunal competente "se assegurará todas as garantias de defesa do arguido, nomeadamente o seu direito de recurso, quanto à decisão que se proferir relativamente à competência em causa"."O arguido regista a preocupação apenas agora manifestada quanto às suas garantias de defesa e ao seu direito de recurso. De todo o modo, com todo o devido respeito, dirá que o acórdão impugnado assenta em premissas incorretas, sem suporte na lei e sem suporte nos factos passados nestes autos", contrapõem os advogados.A defesa do antigo inspetor da PJ defende que, se o Tribunal da Relação de Lisboa declarou a incompetência do TCIC -- como efetivamente o fez -- "então haveria que se ter limitado a remeter o processo para o tribunal competente, coisa que, manifestamente, não fez...ainda".Os advogados dão o exemplo de dois acórdãos anteriores da Relação de Lisboa em que declararam o TCIC "incompetente para a realização" da fase de instrução dos respetivos processos, e determinaram logo a remessa dos autos ao tribunal competente."Determinar a remessa destes autos de recurso ao TCIC é, para lá de grosseiro erro de direito, e uma forma de aplicar a lei em sentido inconstitucional, um verdadeiro nonsense jurídico", sustentam os advogados Rui Costa e Paulo Farinha Alves.A defesa do ex-inspetor da PJ e antigo vice-presidente do Sporting pede que o TRL remete os autos ao Tribunal de Instrução Criminal de Cascais -- tribunal que entendem ser o competente para a realização da instrução - e não ao TCIC.O julgamento, que decorre desde junho de 2016 em Lisboa, está suspenso desde 16 de fevereiro deste ano.Os 18 arguidos, entre eles três polícias e o líder da claque leonina Juve Leo, Nuno Vieira Mendes, conhecido por 'Mustafá', respondem por associação criminosa, roubo, sequestro, posse de arma proibida, abuso de poder, violação de domicílio por funcionário e falsificação de documento.Segundo a acusação, Paulo Pereira Cristóvão, antigo inspetor da PJ e também antigo vice-presidente do Sporting, dois outros arguidos e os três polícias recolhiam informações e decidiam quais as pessoas e locais a assaltar pelo grupo, nomeadamente na zona de Lisboa e na margem sul do rio Tejo.