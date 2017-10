Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seleção pronta para o mundial

Só a vitória interessa para Portugal garantir o apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo, na Rússia.

Por João Pedro Óca | 01:30

É ganhar ou ganhar. Portugal está a três pontos de garantir a presença no Mundial 2018 e só a vitória interessa na ‘final’ desta noite (19h45, RTP 1) frente à Suíça, no último jogo de qualificação.



"Portugal tem de assumir algum favoritismo, o que é perfeitamente normal, por jogar em casa. Acredito que o povo português vai dar uma resposta fortíssima aqui no estádio e empurrar a equipa nos momentos menos positivos", garantiu o selecionador Fernando Santos, que espera que o Estádio da Luz volte a ser talismã para a Seleção nacional.



Mais do que isso, o treinador campeão europeu pede rigor e organização à equipa. "Não podemos entrar sem cabeça, a pensar que vai cair o Carmo e a Trindade. Sem organização e sem cabeça dificilmente ganharíamos o jogo. Vamos ser a equipa competente que temos sido. Acredito no caráter dos meus jogadores, na capacidade, no espírito competitivo", frisou.



Portugal procura a nona vitória consecutiva no Grupo B de qualificação e quer vingar a única derrota que sofreu no caminho para a fase final do Mundial, precisamente diante da Suíça (2-0). Nesse jogo, em setembro de 2016, Portugal não teve Ronaldo. Hoje, o melhor do Mundo estará na máxima força na frente de ataque ao lado de André Silva.



"Obviamente que, tendo o Cristiano, as coisas ficam com alguma vantagem para o nosso lado", garantiu Fernando Santos, que lembrou o estatuto de campeão europeu com que a equipa parte para o duelo frente ao líder do Grupo B, que só tem vitórias: "Temos mais responsabilidades, mas os jogadores são mais que talhados para isto. A ansiedade de querer jogar é muito grande, quem anda muitos anos nisto quer ganhar e consumar o objetivo inicial que é chegar à Rússia".



"Na Suíça não tínhamos a bandeira"

Pepe apontou o caminho da vitória no jogo de hoje lembrando o desaire na Suíça há mais de um ano. "Não tínhamos o nosso jogador mais importante, a nossa bandeira, Ronaldo. Agora, vai ser completamente diferente. Sabemos da responsabilidade que temos e se estivermos unidos vai ser muito complicado para eles", disse.



CR7 com os olhos na oitava fase final

Portugal pode hoje assegurar a décima qualificação consecutiva (desde 2000) para a fase final de um Europeu ou Mundial e Ronaldo está a um passo da oitava participação seguida em grandes competições de seleções. O jogador mais internacional de sempre (146 jogos) participou nos Europeus de 2004, 2008, 2012 e 2016 e nos Mundiais de 2006, 2010 e 2014.



Além do registo coletivo, o capitão persegue o objetivo individual de se sagrar o melhor marcador da zona europeia de apuramento. Com 15 golos, está a um do polaco Lewandowski.



PORMENORES

Seleções apuradas

Nos jogos de ontem, apuraram-se as seleções da Islândia (estreia) e Sérvia.



Play-off em 2010 e 2014

Portugal só garantiu a presença nos últimos dois campeonatos do Mundo, em 2010 e 2014, através do play-off.



Ronaldo no Guinness

O Livro Guinness dos Recordes incluiu na sua edição de 2018 o recorde de Ronaldo como o único jogador a ter marcado em quatro europeus.