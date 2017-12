Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esquema na produção eletricidade custa 50 milhões aos consumidores

Famílias pagam um euro por mês por uso das eólicas à noite.

Por Raquel Oliveira | 01:30

Um esquema na produção de eletricidade, em que a energia eólica é usada para encher barragens a preços mais baixos, custa aos consumidores portugueses um euro por mês, num total de 50 milhões de euros por ano suportados através da fatura da luz. Trata-se de "uma prática inadmissível", segundo o secretário de Estado da Energia, que pediu uma avaliação do esquema à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).



O sistema consiste em aproveitar a energia eólica produzida durante a noite (quando o consumo de eletricidade é muito baixo) para bombear água do rio para as albufeiras, tirando vantagem do preço administrativo - fixado pelo Estado e pago pelos consumidores. Comprada em mercado por um preço muito inferior ou mesmo a custo zero, é usada pelas barragens para bombear água de volta para albufeiras, onde fica ‘armazenada’. Quando volta a passar nas turbinas, a energia regressa ao sistema elétrico, onde é comercializada a um preço superior, apesar de incorporar algumas perdas na operação.



Segundo o pedido de avaliação de Jorge Seguro Sanches ao supervisor do setor da energia (ERSE), esta combinação "pode levar a que a mesma entidade venda a energia a valores bem acima do preço do mercado e a adquira a preço zero ou próximo disso, numa operação totalmente custeada pelos consumidores". Este esquema só é possível porque o regime que vigora em Portugal prevê que toda a energia produzida a partir de fontes renováveis seja totalmente adquirida pela rede a um preço mais elevado.



A eficiência do sistema acaba por ser desvirtuada porque, sublinha ao CM um especialista do setor, "a produção das eólicas é sempre paga pelos consumidores a um preço fixo, mesmo que nesse momento não haja consumo e que esse preço seja muito superior ao das alternativas que assim são rejeitadas". Para este especialista, criou-se em Portugal um sistema elétrico "monstruoso e ineficiente que os consumidores têm de pagar por um preço extremamente elevado e que gerou uma gigantesca dívida tarifária que ainda persiste".



Renováveis vão ter 894 milhões em 2018

Os portugueses vão pagar no próximo ano cerca de 894,3 milhões de euros pelas energias renováveis, segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Este valor é pago pelos consumidores através da fatura mensal de eletricidade.



A subsidiação das renováveis - que goza de um preço mais favorável cujo valor depende da fonte utilizada - é apenas um dos chamados "custos políticos da energia". É aqui que estão contabilizadas as famosas "rendas excessivas", segundo a troika.



Para além da despesa com as renováveis (PRE), os Custos de Interesse Económico Geral (CIEG) incluem ainda os famosos "CMEC" (Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual) - que estão sob investigação da Justiça.



No total, a ERSE prevê que em 2018 estes custos políticos representem cerca de 1400 milhões de euros na fatura anual da eletricidade dos portugueses. Esta subsidiação contribui para os desequilíbrios que se encontram na conta da luz, na qual os custos políticos chegam a pesar mais do que o preço da eletricidade.