Filhos dão desconto no IMI em 222 concelhos

Reduções às famílias variam entre os 20 e os 70 euros, em função do número de filhos.

Por Raquel Oliveira | 01:30

Os filhos vão dar desconto no Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em 222 concelhos. A maioria dos municípios aplica diretamente o que está previsto na lei, ou seja, que um filho proporciona um desconto de 20 euros, dois 40 euros e três ou mais filhos 70 euros.



A redução do IMI das famílias com filhos é automática, mas só se aplica a imóveis de habitação própria e permanente. Lisboa, Braga, Cascais, Loures e Tavira são alguns dos concelhos que garantem descontos naquele imposto anual.



Mas algumas câmaras optaram por limitar o acesso ao benefício e só dão reduções a partir dos dois filhos, como é o caso de Viseu e Entroncamento, segundo a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas.



Em 2018, a maioria dos municípios manteve as taxas de IMI, a pagar a partir de abril, mas 52 concelhos decidiram baixar este imposto. É o caso de Amadora, Coimbra, Lagos, Oeiras e Vila Nova de Gaia, entre outros.



Em contrapartida, quem tem imóveis em Alpiarça, Cadaval, Covilhã, Cuba, Lourinhã, Paços de Ferreira, Valongo, Vila do Bispo ou Vila Viçosa viu as respetivas câmaras agravarem as taxas de IMI face ao ano anterior.



As taxas variam entre 0,3 e 0,45 por cento mas, excecionalmente, com autorização, podem chegar a 0,5% (Alandroal, Mourão e Vila Nova de Poiares).