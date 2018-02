Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Visto para empreendedores

Projetos têm de contratar 5 funcionários em 2 anos.

Por Rita F. Batista

O Governo vai conceder vistos ou autorizações de residência a estrangeiros que residam fora do espaço Schengen e que queiram investir num negócio em Portugal. Os candidatos já se podem inscrever no programa ‘Startup Visa’, que foi esta sexta-feira publicado em Diário da República.



Podem candidatar-se estrangeiros empreendedores que pretendam criar uma empresa em território nacional ou que, já tendo empresa criada no país de origem há menos de quatro anos, pretendam implantar-se em Portugal.



Mas o visto de residência só está ao alcance de quem apresentar projetos inovadores que "pretendam desenvolver atividades de produção de bens e serviços internacionalizáveis". Mais: os projetos aprovados devem ter potencial para criar pelo menos cinco postos de trabalho em dois anos.



A candidatura pode ser feita a nível individual ou em grupo até cinco membros que não contam para o número mínimo de postos de trabalho que a empresa deve criar.

As candidaturas são decididas pelo IAPMEI em 30 dias.