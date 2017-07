Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Namorada de Cristiano Ronaldo assume papel de mãe

Grávida de cinco meses, a espanhola de 23 anos tem-se mostrado atenciosa com os gémeos Eva e Mateo e com Cristianinho.

Por Vânia Nunes | 01:30

No dia 29 de junho a vida de Georgina Rodriguez deu uma volta de 180 graus. Cristiano Ronaldo voltou para casa, depois de ter estado ao serviço da Seleção na Taça das Confederações, na Rússia, para conhecer os filhos gémeos que tinham acabado de chegar dos EUA. A partir desse momento, a espanhola passou a ter um papel determinante na vida dos bebés Eva e Mateo, assumindo-se como uma madrasta dedicada.



E mostrou-se orgulhosa disso. Ao mesmo tempo que Cristiano Ronaldo publicou uma fotografia com os bebés ao colo, Gio escreveu nas redes sociais que aquele era "um dia feliz".



"Os bebés vieram trazer muita alegria à família e a Georgina está muito feliz. Ao contrário do que se possa pensar, ela aceitou a decisão do Cristiano de voltar a recorrer a uma barriga de aluguer. Estão todos em paz e unidos", começa por revelar à ‘Vidas’ uma fonte próxima do clã Aveiro, assegurando que a espanhola tem-se mostrado ativa a cuidar de Eva e Mateo, nascidos no dia 8 de junho. "Ela já trabalhou como baby-sitter e tem muito jeito com crianças", acrescentou a mesma fonte. Uma qualidade que tem deixado Dolores Aveiro ainda mais satisfeita com a relação do filho. "Pela primeira vez, a dona Dolores acha que Cristiano Ronaldo está bem entregue. Ela gosta muito da Georgina e do facto de ela lidar muito bem com crianças e de ser boa dona de casa", acrescentou a mesma fonte.



As luxuosas férias que o clã passou em Ibiza serviram para aproximar ainda mais a família. Cristiano Ronaldo fez questão de ter todos por perto, a namorada, os gémeos, Cristianinho, de sete anos, os três irmãos, a mãe, os sobrinhos e os melhores amigos. E, pelas fotos que foram sendo divulgadas pela imprensa internacional, é visível que Georgina está perfeitamente integrada. Além disso, tem tido o privilégio de ter atenções redobradas.



Grávida de cinco meses e meio, a antiga lojista foi mimada por todos em público, tanto nos passeios de barco que fizeram, como nos jantares em família. E nada parece estragar esta harmonia. Nem mesmo os rumores de traição por parte de Cristiano Ronaldo. Ainda durante estas férias, uma modelo russa revelou que o craque português a convidou para jantar durante a Taça das Confederações, em Moscovo. Kate Mametskaia, de 22 anos, deu uma entrevista ao site Spletnik e contou pormenores sobre o alegado encontro com CR7.



Segundo a jovem, o jogador do Real Madrid terá ficado encantado com a sua beleza e decidiu enviar-lhe uma mensagem através do Instagram. "O ambiente era descontraído. Bebemos vinho e ele foi sempre muito atencioso. Deixei o restaurante à meia-noite e fui para casa", confidenciou.



Palavras que Georgina Rodriguez fez questão de ignorar. A espanhola está radiante com esta nova fase da sua vida e, nem o facto de ter sido obrigada a desistir, pelo menos para já, do sonho de ser modelo, a tem perturbado. É que antes de engravidar, Gio decidiu ir atrás de uma carreira no mundo da moda. Assinou contrato com a Uno Models, fez uma sessão fotográfica para promover a sua imagem, e tinha tudo encaminhado para fazer sucesso. "De início, ela não dará entrevistas. Nem sequer é isso que procuramos e até seria muito fácil fazê-lo. Queremos que tenha uma longa e reconhecida carreira. Com a sua altura, obviamente não fará passerelle, mas há marcas que estão apenas interessadas em mulheres sexy", disse, na altura, a responsável da agência de modelos espanhola ao ‘El Mundo’.



Agora, tudo parece ter mudado. Gio apostou na família e deixou o sonho de lado. No entanto, não tem descurado os cuidados com a imagem. Mesmo grávida e já com uma barriga proeminente, a jovem continua a ser presença assídua no ginásio e dá nas vistas com looks arrojados. Nas férias, por exemplo, fez furor com roupas justas e sandálias de saltos altos.