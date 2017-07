Mulher recebe queixas na polícia por gemidos durante o sexo

Olga, de 49 anos, vive com o namorado de 26.

09.07.17

Olga Valerio, uma cabeleireira de 49 anos, residente em Brooklyn, Nova Iorque, tem recebido várias queixas na polícia devido aos seus gemidos intensos durante o sexo com o seu parceiro, Byron, de 26 anos."Eu adoro sexo e realmente excedo-me um bocado, mas nunca pensei que incomodasse os vizinhos. Às vezes deixamos a janela do quarto aberta, logo é possível que tenham ouvido algumas vezes", revelou a mulher ao New York Post.Ao jornal, a cabeleireira decidiu assumir que era a culpada pelas queixas dos vizinhos, uma vez que no bairro onde mora começaram a surgir rumores de que a autora dos gemidos era a sua filha, Dihana."Não tive outra hipótese se não assumir as culpas na imprensa para evitar que a minha filha continuasse a ser olhada de lado pelos vizinhos", confessou.Os boatos tiveram uma dimensão tal que Dihana, a filha de Olga, chegou a ser acusada de se relacionar sexualmente com o namorado da mãe, uma vez que têm a mesma idade.