A polémica moda das extensões de pêlos do nariz

Depois das sobrancelhas grossas há uma nova ‘tendência’ no que diz respeito à pilosidade facial.

18:47

As últimas tendências ditavam que as sobrancelhas queriam-se grossas, como as da modelo Cara Delevingne. Gurus de beleza e bloggers de moda depressa começaram a adaptar a tendência para que o foco fosse para as sobrancelhas, que podem ser modeladas em ziguezague ou onduladas, ou até pintadas às cores. Agora, a atenção parece estar nos pêlos do nariz.

Outrora profundamente indesejados, a pilosidade nasal tem ganho destaque e algumas bloggers de beleza já arranjaram maneira de fazer extensões de pêlos do nariz.

Não são extensões tecnicamente: são pestanas falsas que são aplicadas à volta de cada narina, para dar a impressão de pêlos do nariz longos.

A insólita tendência foi criada por gret_chen_chen, que mostrou os resultados no Instagram. A moda depressa pegou e há já várias mulheres que aderiram aos pêlos do nariz longos, com algumas até a experimentar a aplicação das pestanas falsas nos lábios.

Ainda que muita gente franza o sobrolho à moda, as bloggers explicam que, à semelhança de muitas figuras públicas que aceitam os pêlos nas pernas, axilas e outras partes do corpo, é uma forma de feminismo e de romper com as exigências sociais e os padrões de beleza exigidos às mulheres.