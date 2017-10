Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abóbora mais pesada do mundo no Guinness

Agricultor dos EUA estabelece um grande recorde mundial.

00:20

O agricultor Joe Jutras, do estado norte-americano de Rhode Island, estabeleceu um novo e imenso recorde mundial. Tudo isto porque é o produtor da abóbora mais pesada do Mundo. O exemplar tem 960 quilos e é um dos mais recentes feitos registados no Guinness.