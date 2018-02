Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apanhada a secar cuecas no ar condicionado de um avião

Mulher passou 20 minutos do voo com os braços no ar. Momento foi filmado por outro passageiro.

12:25

Uma mulher foi apanhada num avião a secar um par de cuecas no ar condicionado durante 20 minutos.



O incidente aconteceu num voo da Ural Airlines, que seguia da Turquia para Moscovo.



O momento caricato foi captado em vídeo por outro passageiro, que a apanhou em pleno ato, de braços no ar a tentar secar a peça de roupa.



Segundo testemunhas citadas pelo jornal Metro, a mulher não mostrou qualquer tipo de embaraço ao fazê-lo, mesmo perante os olhares dos restantes passageiros.



"Toda a gente estava a olhar para ela com interesse e confusão, mas toda a gente ficou em silêncio", disse um dos passageiros.



Online, as reações foram muitas, com alguns internautas a criticarem a falta de decoro da mulher, enquanto outros brincavam com a situação, fazendo piadas sobre o quão assustadora pode ser uma viagem de avião para quem não goste de viajar... No entanto, outra observou que a falta de vergonha talvez tenha uma explicação muito plausível: as cuecas em questão parecem ser de criança...



