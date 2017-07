Banido do Lidl por ir às compras com ovelha

Homem envolveu-se em confrontos com funcionários que lhe pediram para deixar o animal de estimação na rua.

13:32

Um homem irlandês está proibido de entrar nas lojas da cadeia Lidl depois de ter entrado num supermercado da cadeia na Irlanda do Norte com a sua ovelha de estimação. Andrew Dunleavy, de 32 anos, não gostou que uma funcionária lhe tivesse pedido para deixar ‘Chops’, a ovelha, na rua e envolveu-se em confrontos.

O irlandês entrou com o animal na loja, de trela, para comprar comida para a ovelha, quando foi abordado por funcionários. O homem garante que não se enfureceu, mas os trabalhadores e seguranças da loja garantem que foram forçados a tirar o homem da loja e a chamar as autoridades depois deste os ter tentado agredir.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o homem deitado no chão, imobilizado por seguranças, junto à ovelha ‘Chops’.

"Apenas discuti com os empregados porque na porta está um sinal a dizer 'proibida a entrada a cães', que nada diz sobre ovelhas. Perguntei apenas qual a política da loja quando a ovelhas e disseram-me que não havia. Depois um funcionário agarrou a Chops pela cabeça e disse que ela tinha que sair dali porque ia comer tudo, o que é mentira. Só aí me irritei e comecei a gritar", relata Andrew.

A polícia deteve depois o homem e interrogou-o por suspeitas de agressão, crime que Andrew nega. "Libertaram-me mas vou ter que ir à esuadra outra vez para ser ouvido. Agora estou proibido de entrar no Lidl. Nem posso fazer queixa da maneira como me trataram e à Chops. É ridículo. Ela ficou muito abalada, só ‘chorava’ enquanto me estavam a imobilizar no chão", finaliza o homem.

Andrew vive com mais 20 animais em casa, incluindo um pónei, vários dragões-barbudos, duas catatuas, sete cães e vários gatos.