Bebé nasce 'grávido' de irmão gémeo

Gémeo parasita removido em Mumbra, na Índia.

Por Marco Fonseca Pereira | 17:46

Um bebé indiano nasceu ‘grávido’ do seu próprio irmão gémeo. Depois de uma mãe de 19 anos ter dado à luz em Mumbra, na Índia, os médicos descobriram outro feto – com cérebro, um braço e pernas -, alojado no estômago do filho.

A massa de sete centímetros tratava-se de um gémeo parasita, um caso raro – apenas foram detetados 200 em todo o mundo - em que um feto não viável ou subdesenvolvido se aloja dentro do abdómen de outro.

O radiologista Bhavna Thorat, citado pelo Daily Mail, detetou a massa durante um exame de rotina à jovem grávida, a 11 de julho.

Nove dias depois, encontrou o "outro bebé pequeno" no abdómen do recém-nascido. "Eu conseguia ver os ossos de dos membros superiores e inferiores do feto. Mas o curioso foi ver a pequena cabeça com o cérebro dentro", disse Thorat. "Mas este gémeo parasita não tinha um crânio", acrescentou.

O feto foi depois removido no Hospital Titan na cidade indiana de Thane. "O bebé está a agora a recuperar lindamente", garantiu Thorat.