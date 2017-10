Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bêbedo diz ter "viajado no tempo" para avisar de invasão extraterrestre

Bryant garantia que tinha sido enviado do ano 2048. Foi detido.

18:22

Um homem foi detido na passada segunda-feira por estar embriagado na via pública. Ao ser ‘apanhado’ pelas autoridades, Bryant Johnson afirmou que era um viajante no tempo que tinha sido enviado do ano 2048 para alertar sobre uma invasão extraterrestre que aconteceria no ano seguinte.



A "preocupação" do jovem, natural de Casper, no estado norte-americano do Wyoming, era avisar os habitantes da sua cidade do que estava para vir. De acordo com documentos do tribunal, avança o Daily Mail, Bryant exigiu ainda falar com o presidente da câmara, recusando ajuda médica.



Johnson justificou que tinha conseguido viajar no tempo porque os aliens "encheram o [seu] corpo de álcool" e o colocaram numa "plataforma gigante".



Além disso, revelou que deveria ter havido um erro, uma vez que deveria ter viajado para o ano 2018 e não para o atual.



De acordo com as autoridades, as redes sociais do jovem estavam inundadas de fotografias e textos sobre extraterrestres.