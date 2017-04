Blogger de fitness não se depila há mais de um ano

Morgan Mikenas, uma blogger norte-americana que escreve sobre assuntos relacionados com alimentação saudável e exercicío físico tem partilhado com os seus mais de 7000 seguidores do Instagram, fotografias suas em que surge com as pernas e as axilas por depilar. A jovem revela que já não se depila há mais de um ano.



A blogger acredita que pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo e a aceitarem-se como são. Num vídeo partilhado na sua conta pessoal de Youtube, intitulado de "Porque não me depilo", Morgan relembra os seus tempos de adolescência em que sofria de bullying na escola quando usava calções na ginástica e as suas colegas se riam dos seus pêlos nas pernas.



"Eu sentia-me tão mal e diminuída que uma vez cheguei a casa a chorar e pedi à minha mãe para me ensinar a fazer a depilação", conta a rapariga.

No entanto, tudo mudou a partir do momento em que Morgan decidiu adoptar um estilo natural e pôs de lado a cera e as lâminas. No início de 2016, a blogger deixou de rapar as pernas.