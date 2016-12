Boneca para crianças faz sons pornográficos

Este não é o único caso de queixas da boneca. No site de vendas online da Amazon, são vários os pais que se queixam que os sons são demasiado "realistas" para crianças. "Se um bebé soa como esta boneca… eu ficava muito preocupado…", explica um utilizador.

A boneca "Cry Baby" – "Bebé Chorona" - está a causar polémica no Reino Unido. Prometia "sons realistas" mas, em vez de chorar, parece que está a emitir sons semelhantes aos produzidos durante o ato sexual.Os pais já começaram a apresentar queixas. Gail Turley, do País de Gales, foi uma das mães que comprou a boneca para dar à sua filha no Natal e que ficou "chocada" com os sons emitidos: "A milha filha tem dois anos e esta era a única coisa que ela queria. Viu o anúncio na televisão e, desde esse momento, estava sempre a gritar ‘Cry Baby’, ‘Cry Baby’", conta ao jornal Wales Online.Turley comprou a boneca para a menina mas, antes de a embrulhar, colocou-lhe pilhas para perceber se estava a funcionar corretamente. Foi neste momento que percebeu os "sons pornográficos" que a ‘Cry Baby’ emitia.