Cai de varanda durante sessão de sexo a três

Acidente ocorreu quando mulher atingiu o orgasmo.

Uma mulher caiu da varanda de um apartamento em Bad Breisig, na Alemanha, durante uma sessão de sexo a três. Outra jovem que participava foi em seu socorro mas, ao descer as escadas, escorregou e partiu os braços e o pescoço.

O acidente ocorreu quando, durante a ménage, a mulher atingiu o orgasmo. Caiu da varanda tendo partido as pernas e os pés.



O homem que estava a manter relações com as duas jovens chamou a emergência médica e teve de passar o embaraço de explicar tudo o que tinha acontecido aos paramédicos.

As mulheres não correm risco de vida. As autoridades não revelaram a identidade das vítimas, para lhes "poupar a vergonha".

Não foi apresentada queixa por nenhuma das partes envolvidas.