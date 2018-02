Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão social-democrata votará em aliança?

Insólito na Alemanha denunciado pelo jornal ‘Bild’.

03:30

Pode um cão votar nas listas do SPD para decidir uma aliança com a CDU da chanceler Angela Merkel?



A pergunta absurda é mesmo a sério, pois Lima, um cão de três anos, foi registado como membro do partido e, segundo o jornal ‘Bild’, ninguém achou estranho...