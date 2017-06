Casal com dois filhos come apenas três vezes por semana

A mulher diz sentir-se mais saudável e mais feliz. O casal dá cursos de como viver sem comer e com a energia do universo. "Os nossos custos de vida são menores e isso permitiu que gastassemos o nosso dinheiro em coisas que realmente importam como viajar", afirmou Akahi Ricardo.Camila e o marido conheceram-se em 2005 e casaram três anos depois. Foi na América do Sul, em 2008, que descobriram esta nova forma de sobreviver.Eram vegetarianos e mudaram a dieta para a ingestão de frutas, apenas. Depois estiveram vários dias a consumir apenas "ar" e água em pouca quantidade.Agora, Camila refere que come porque tem de comer, não porque está com fome. "Não me lembro dessa sensação", conta.