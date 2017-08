Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal perde custódia dos filhos por ter um baixo QI

Os dois filhos foram retirados ao casal.

Eric Ziegler, de 38 anos, e Amy Fabbrini, de 31, perderam a custódia dos filhos alegadamente devido ao seu baixo grau de inteligência. O caso passou-se em em Oregon, nos Estados Unidos.



O filho mais velho foi retirado ao casal poucos dias após o seu nascimento, sucedendo o mesmo com o mais novo, segundo o jornal norte-americano The Oregonian.



A retirada deveu-se às várias queixas apresentadas por familiares, que alegavam que estaria em risco o bem-estar das crianças. O próprio pai de Amy afirmou que a mesma "não tinha instinto maternal".



Na origem está o alegado baixo QI (Quociente de Inteligência) do casal, Eric, com 66 pontos, e Amy, com 72, ambos abaixo da média, compreendida entre 90 e 110. O casal foi submetido a um teste que apurou estes valores, após as denúncias de que foi alvo.



Contudo, nem todas as pessoas que rodeiam o casal concordam com esta decisão. O especialista Sherrene Hagenbach, que presta acompanhamento ao casal, declarou que "após múltiplas sessões a observar Amy e Eric a interagir com os filhos não foi encontrada qualquer razão para que as crianças lhes fossem retiradas e entregues ao cuidado do Estado", avança o mesmo jornal.