Casal pratica nudismo pelo mundo fora

Nick e Linds partilham as aventuras na conta de Instagram "Naked Wanderings."

02.10.17

Um casal belga, com cerca de 30 anos, está a viajar pelo mundo "da forma mais nua possível". Esta é a descrição da conta de Instagram "Naked Wanderings", onde o casal partilha as aventuras com os seguidores.



Nick e Linds resolveram colocar o pé na estrada para mostrar como funciona o nudismo noutros países.



A aventura que começou em julho ainda não tem fim à vista. Croácia, Montenegro e Grécia, foram alguns dos locais já percorridos pelo casal, que ainda quer explorar outros países da Europa, Ásia, Oceânia e também as Américas.



Além da página de Instagram, Nick e Linds também partilham as aventuras num blog. "O nosso principal objetivo é mostrar às pessoas que, na verdade, o nudismo é algo divertido e que não devemos ter vergonha do nosso corpo", conta o casal ao jornal Metro.



Nick e Linds procuram também desmitificar a ideia de que a prática de nudismo não é apenas para "velhos hippies ou pervertidos", mas também querem realçar que existem poucos espaços para este fim na Bélgica.



O casal conheceu a prática de nudismo há cerca de sete anos, depois de visitarem um acampamento em Luxemburgo.