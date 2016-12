Centro comercial projeta porno em ecrã público

O que achou desta notícia?







Um ecrã gigante no exterior de um centro comercial na China mostrou acidentalmente imagens de um filme pornográfico.A culpa foi do funcionário responsável pela manutenção do ecrã, que ligou o seu computador portátil ao dispositivo para realizar uma série de testes, e depois se afastou, deixando o portátil a passar filmes em modo automático.Centenas de pessoas assistiram atónitas ao inesperado espetáculo, que durou mais de cinco minutos.