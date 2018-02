Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chineses contratam strippers para atuarem em funerais

Teorias indicam que este pode ser uma forma de atrair pessoas.

20:17

São cada vez mais os funerais na China em que strippers são contratadas para fazerem uma atuação. Teorias indicam que este estranho hábito, que o Governo já demonstrou estar contra e que apelidou de "obsceno e vulgar", ocorre para que mais pessoas apareçam no local.



No país, de acordo com a BBC, ter muita gente no funeral é uma forma de homenagear a pessoa morta. Deste modo, as strippers poderão funcionar como "isco" para atrair pessoas.



"Em algumas culturas locais, a dança com elementos eróticos pode ser usada para transmitir os desejos do falecido de ser abençoado com muitos filhos", explica o professor Huang Jianxing, ao Global Times, encontrando outra justificação para este acontecimento.



A contratação de strippers para funerais é mais 'habitual' nas zonas rurais do país.