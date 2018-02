Conheça a ilha onde é proibido morrer

Governo da Noruega proíbe que corpos sejam enterrados porque as temperaturas baixas impossibilitam decomposição.

20:33

A cidade de Longyearnyen, na Noruega, atinge temperaturas de - 17 graus celsius o que impossibilita a decomposição dos corpos ali enterrados. Esta medida é imposta desde 1950, devido ao facto de 11 cadáveres com gripe espanhola terem sido encontrados em perfeitas condições.



As autoridades norueguesas receiam que o estado de conservação destes corpos ainda seja um problema para a saúde dos locais, pois há a possibilidade do vírus, que matou 5% da população mundial em 1918, ainda estar ativo nestes.

Os cadáveres foram exumados e o comportamento do vírus está a ser analisado para prevenir uma futura epidemia.

A medida extrema levou a que doentes terminais sejam transportados para uma ilha vizinha para o funeral.

Longyearnyen é uma das cidades mais frias do mundo. O sol põe-se a 25 de dezembro e só volta após quatro meses.