Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem com os maiores testículos do mundo foi operado

Forence, de 21 anos, tinha os órgãos genitais 10 vezes maiores do que a média humana.

10:54

Forence Owiti Opiyo, de 21 anos, tem os maiores testículos do mundo. Tudo começou quando este era ainda uma criança. Os seus órgãos genitais começaram a aumentar descontroladamente e acabou por se tornar um facto anormal para a sua idade e para a condição humana.



Natural do Quénia, o jovem conseguiu finalmente ser operado e reduzir o tamanho dos seus testículos - tudo graças a uma publicação de Facebook que lhe valeu a quantia necessária para realizar a intervenção cirúrgica.



A condição de Forence é um mistério, até para os médicos que o acompanham desde sempre, uma vez que os seus testículos apresentavam uma dimensão 10 vezes maior do que o tamanho médio normal. Alguns especialistas acreditam que os órgãos genitais tenham crescido tanto devido a um quisto que o jovem teve em criança.



Forence viveu durante 21 anos com dificuldades de locumução, uma vez que o peso dos testículos o impossibilitava de levar uma vida normal. Aos cinco anos, quando ficou órfão, o jovem teve de abandonar a escola e começou a trabalhar como sapateiro, na esperança de juntar dinheiro para um dia conseguir pagar a cirurgia que desde sempre quis fazer.



No entanto, foi através de um apelo nas redes sociais feito por um vizinho que Forence conseguiu angariar dinheiro para poder ser operado.



"Peguei em fotos dele nu e publiquei tudo no Facebook. Passados três dias, recebemos um telefonema de uma instituição solidária a oferecer ajuda para o Forence", disse Duncan, vizinho e amigo do queniano.



Agora, Forence poderá levar finalmente uma vida normal. A operação foi bem sucedida e os médicos acreditam que o jovem poderá um dia ter filhos e levar uma vida sexual normal e ativa como qualquer outro homem.



"Eu adorava ter filhos, é um dos meus maiores sonhos. Agradeço a Deus por me ter curado", disse Forence.