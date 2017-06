Convidada a sair de piscina por excitar homens

Woman forced to leave pool for 'inappropriate' swimsuit: Tori Jenkins who was swimming in a pool at her apartment… https://t.co/Tb2y6aujyV pic.twitter.com/I4njqDxLI5 — jc m. mercado (@tianz17) June 23, 2017

Tori Jenkins, do Tennessee, EUA, foi convidada a sair da piscina de um condomínio por ter demasiadas curvas.A jovem, de 20 anos, foi avisada de que o fato de banho que envergava poderia "excitar os jovens", conforme avançado pelo jornal DailyMail. Foi-lhe ainda sugerido que tirasse fotos a si própria, com o fato de banho vestido, de modo a aperceber-se do quão inapropriado era.Segundo o noivo de Tori, foi pedido à mulher para vestir um fato de banho maior de forma a ficar com o rabo tapado.O caso, divulgado pelo noivo através do Facebook, ganhou a simpatia de muitos que acabaram por partilhar o momento nas redes sociais.