Descobre que é violada todos os dias pelo marido enquanto dorme

Homem filmava abusos sexuais com o telemóvel.

16:48

Um homem de 30 anos, que sofre de distúrbios psicológicos, filmou durante anos os abusos sexuais que fazia à mulher, todas as noites, enquanto esta dormia.



Os crimes, que ocorreram no Reino Unido, foi denunciado às autoridades quando a mulher descobriu os vídeos no telemóvel do esposo e decidiu apresentar queixa. Foi condenado a nove anos de prisão.



Quando começaram os abusos, o casal já estava junto há quase 10 anos. "Ele começou a ficar doente e aí o inferno começou. Para mim e para os meus filhos", revelou a mulher, cuja identidade não foi revelado, ao jornal The Mirror.