Descubra qual o batom perfeito olhando para a cor dos seus mamilos

Truque é aconselhado por especialistas em maquilhagem.

09.07.17

Se é adepta de usar batons mas ainda não encontrou a cor perfeita para combinar com o seu tom de pele, este truque é para si: analise a cor dos seus mamilos e tente encontrar o batom com o tom mais idêntico.O truque foi divulgado por especialistas em maquilhagem do programa televisivo transmitido na NBC, "The Doctors".Segundo os mesmos, as mulheres devem olhar para a cor dos seus mamilos para saberem se devem comprar um batom mais ou menos escuro.O site de beleza Pure Wow é um dos muitos blogues e plataformas que aconselha e divulga o truque. Salientando ainda assim, que este não impede que compre outras cores de batom que goste de usar.